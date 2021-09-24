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Михайлов назвал логичным назначение Знарка главным тренером сборной России по хоккею

Двукратный олимпийский чемпион пожелал тренеру победить на Играх в Пекине

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Федерации хоккея России (ФХР) назначить Олега Знарка главным тренером национальной сборной выглядит логичным и объяснимым. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов.

В пятницу стало известно, что главным тренером сборной России стал Знарок, помогать ему будут Сергей Зубов и Алексей Жамнов. Под руководством Знарка россияне завоевали золото Олимпиады-2018.

"Олег Знарок был одним из кандидатов, и руководство ФХР вело с ним переговоры. Шаг вполне логичный и объяснимый, - сказал Михайлов. - Сборная России под руководством этого специалиста выиграла прошлую Олимпиаду, побеждала на чемпионате мира. С "Динамо" Знарок дважды становился обладателем Кубка Гагарина".

"Сейчас необходимо полностью сформировать тренерский штаб и активно провести заключительный цикл подготовки. Хотелось бы пожелать Олегу и всему штабу плодотворной работы и победы на Олимпийских играх в Пекине", - добавил он.

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