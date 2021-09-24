Фигурист Яблоков стал победителем пятого этапа юниорской серии Гран-при

ТАСС, 24 сентября. Российский фигурист Илья Яблоков занял первое место на пятом этапе юниорской серии Гран-при. Соревнования проходят в словенской Любляне.

По итогам короткой и произвольной программ Яблоков набрал 231,99 балла (78,89 за короткую программу, 153,10 - за произвольную). Вторым стал эстонец Арлет Леванди (194,35; 59,60+134,75), третье место занял американец Мэтью Нильсен (192,38; 65,80+126,58).

17-летний Яблоков завоевал вторую медаль в юниорской серии Гран-при в нынешнем сезоне, на третьем этапе в словацком Кошице россиянин завоевал серебряную медаль.

Этап в Любляне завершится в субботу.