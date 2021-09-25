Дацик заявил о договоренности о бое против Александра Емельяненко

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Российский боец Вячеслав Дацик договорился о поединке против Александра Емельяненко. Об этом он заявил журналистам.

В ночь на субботу Дацик выиграл у британца Рэнди Рэндайна техническим нокаутом в первом раунде в поединке на голых кулаках организации Top Dog в Москве. Ранее Дацик многократно заявлял о желании провести бой против Емельяненко.

"Он вроде бы согласился на бой. Но ему нужно набрать форму. У него сейчас будут три или четыре легких боя. В конце этого года или начале следующего, думаю, этот бой пройдет", - сказал Дацик.

Емельяненко 18 сентября победил блогера Артема Тарасова решением судей в поединке по правилам бокса в перчатках ММА на турнире организации смешанных единоборств (ММА) "Наше дело". В активе 40-летнего Емельяненко 28 побед в ММА, восемь поражений и одна ничья, в профессиональном боксе - одна победа, ни одного поражения, одна ничья.

40-летний Дацик также провел три поединка по профессиональному боксу, во всех одержав победы. Ранее он проводил профессиональные поединки по тайскому боксу, кикбоксингу, смешанным единоборствам (ММА). После длительного перерыва возобновил спортивную карьеру в 2019 году, проиграв Тарасову дисквалификацией в третьем раунде и выиграв у Андрея Кирсанова нокаутом в третьем раунде.