Шашилов: Резцова, Дербушева и Васильева получат шанс отобраться на Кубок IBU

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Кристина Резцова, Тамара Дербушева и Маргарита Васильева будут допущены к отбору на первые в сезоне этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов.

Все три биатлонистки находятся на самоподготовке, к сезону они готовились отдельно от национальной команды.

"Я не имею права не дать им шанс попасть на Кубок IBU, - сказал Шашилов. - Но только Кубок IBU. Через него они уже смогут попасть и на Кубок мира".

Отбор в женскую команду на первые международные старты пройдет в ноябре в Тюмени. Зимний сезон начнется в конце ноября.

Резцовой 25 лет, она является призером чемпионата Европы, проводит первый сезон после декретного отпуска. Васильевой 30 лет, она возобновила карьеру после полуторагодичной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Дербушевой 26 лет, в августе она стала третьей на летнем чемпионате мира в чешском Нове-Место.