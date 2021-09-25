Шашилов не планирует включать Нигматуллину в состав на первые этапы Кубка мира без отбора

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ульяне Нигматуллиной (Кайшевой) для попадания на первые в сезоне этапы Кубка мира необходимо будет победить в контрольных стартах, которые пройдут в ноябре в Тюмени. Как сообщил ТАСС старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов, он не планирует включать спортсменку в состав без отбора.

Предполагается, что Шашилов сам определит пятерку спортсменок, которые поедут на первые четыре этапа Кубка мира. Оставшееся шестое место достанется победительнице контрольных стартов.

"На Кубок мира однозначно нет - при подготовке она слишком много пропустила, - сказал Шашилов о включении Нигматуллиной в пятерку. - На Кубок IBU она рассматривается под первым номером, уже оттуда она может попасть на Кубок мира. Не исключено, что после первого или второго этапа".

Нигматуллина в межсезонье практически не работала с Шашиловым, в связи с травмой спины большую часть предсезонной подготовки она провела на самоподготовке.

В прошлом сезоне Нигматуллиной заняла 20-е место в общем зачете Кубка мира. Старший тренер мужской сборной Юрий Каминский накануне объявил, что на первые четыре этапа Кубка мира должны поехать четыре спортсмена, которые в минувшем сезоне попали в топ-30 общего зачета. Два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд, следующие два - Хохфильцен и Анси.

Нигматуллиной 27 лет, она является абсолютной чемпионкой мира среди девушек 2013 года, в прошлом сезоне она дважды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд.