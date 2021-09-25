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Биатлон

Казакевич победила в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Второй стала Кристина Резцова, третьей - Наталья Гербулова
Ирина Казакевич Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Ирина Казакевич
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Ирина Казакевич заняла первое место в спринте на 7,5 км на чемпионате России по летнему биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Казакевич преодолела дистанцию за 21 минуту 20,4 секунды, допустив два промаха. Второе место заняла Кристина Резцова (отставание 6,7 секунды, 0 промахов), третье - Наталья Гербулова (+23,1; 1). Четвертый результат показала Ульяна Нигматуллина (+30,9; 0), пятый - Екатерина Носкова (+36,9; 1), шестой - Лариса Куклина (+37,1; 0).

Позднее в субботу пройдет спринт на 10 км у мужчин. Чемпионат России завершится 27 сентября.

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