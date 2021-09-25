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Гран-при России "Формулы-1"

Третья практика на этапе "Формулы-1" в Сочи отменена из-за непогоды

В субботу в Сочи идут ливневые дожди

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Заезды третьей практики этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России отменены из-за грозы. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

"Сильный дождь в Сочи означает, что финальная практика не состоится", - говорится в сообщении.

Ранее на неопределенный срок из-за непогоды была перенесена первая гонка в классе "Формула-2".

Первые две практики прошли в пятницу, в обеих лучшее время показал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.

Третья свободная практика должна была начаться в 12:00 мск. В субботу в Сочи должны пройти квалификация (15:00 мск) "Формулы-1", вторые гонки "Формулы-2" (16:45 мск) и "Формулы-3" (13:40 мск). Гонка "Формулы-1" запланирована на воскресенье.

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