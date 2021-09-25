Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Власов выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Обладатель двух золотых олимпийских наград по греко-римской борьбе Роман Власов включен в состав сборной России на чемпионат мира в Осло. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Власов выступит в весовой категории до 77 кг. Также в состав национальной сборной под руководством Гоги Когуашвили вошли чемпионы Европы Эмин Сефершаев (до 55 кг) и Алан Акиев (до 82 кг), чемпион мира Степан Марянян (до 60 кг), призеры первенств Европы Ибрагим Лабазанов (до 63 кг), Милад Алирзаев (до 87 кг) и Зураби Гедехаури (до 130 кг), двукратный победитель Кубка мира в личном зачете Назир Абдуллаев (до 67 кг), а также Сергей Кутузов (до 72 кг) и Артур Саргсян (до 97 кг).

В состав команды не вошел обладатель золота Олимпиады в Токио Муса Евлоев, вместо него в его весе выступит Саргсян. Кутузов завоевал место в окончательном списке благодаря контрольным схваткам.

Власову 30 лет, он завоевал золото на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Также в его активе два золота чемпионатов мира, четыре золотых награды первенств Европы и победа на Универсиаде в Казани в 2013 году.

Чемпионат мира в Осло пройдет с 2 по 10 октября.