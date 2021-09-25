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Гран-при России "Формулы-1"

Одна из трех гонок "Формулы-2" на этапе в Сочи отменена

Из-за ливневых дождей старт первой гонки перенесен на 16:45 мск
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 25 сентября. /ТАСС/. Первая гонка этапа серии "Формула-2" в Сочи начнется в 16:45 мск. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Заезд должен был начаться в 10:30 мск, однако из-за ливневых дождей старт гонки был отложен. Вторая гонка изначально должна была стартовать в 16:45, однако организаторы приняли решение отменить заезд. Третья гонка пройдет в воскресенье и начнется в 11:20 мск.

Из-за грозы также были отменены заезды третьей практики "Формулы-1".

В субботу в Сочи должна состояться квалификация "Формулы-1" (15:00 мск).

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