Архитектор "Сочи-Автодрома" Тильке заявил, что трасса справится с любыми ливнями

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. "Сочи-Автодром", где проходит российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", справится с ливнями, ничего критичного с ним не произойдет. Об этом ТАСС по телефону рассказал архитектор многих трасс "Формулы-1", в том числе и "Сочи-Автодрома", Герман Тильке.

В субботу в Сочи идут ливневые дожди, из-за чего были отменены или перенесены некоторые гоночные мероприятия, которые должны были пройти в рамках ВТБ Гран-при России.

"Автодром в Сочи справится с любым количеством осадков - это безусловно, - сказал Тильке. - С ним ничего не может случится. Другой вопрос, состоится ли гонка. Надеюсь, все пройдет хорошо. Я не смог прилететь в Сочи, и слежу за ситуацией удаленно, в Германии".