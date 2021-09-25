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Футбол в России

Вратарь "Локомотива" Гилерме получил красную карточку в матче с "Химками"

Место в воротах занял 17-летний Даниил Худяков, для которого этот матч станет дебютным в РПЛ
Маринато Гилерме Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Маринато Гилерме
© Михаил Терещенко/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Голкипер московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Маринато Гилерме удален с поля в гостевом матче 9-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок".

Гилерме получил прямую красную карточку за нарушение на защитнике "Химок" Кемале Адеми на 53-й минуте встречи за пределами штрафной. Арбитр встречи Алексей Амелин принял решение об удалении 35-летнего голкипера после просмотра видеоповтора.

Место в воротах вместо Гилерме занял 17-летний Даниил Худяков, для которого матч с "Химками" станет дебютным в РПЛ. Худяков заменил Сергея Бабкина.

Встреча завершилась со счетом 0:0.

Гилерме получил третью красную карточку в РПЛ с начала 2008 года, это рекордный показатель среди всех голкиперов лиги за это время. Вратарь выступает за "Локомотив" с 2007 года, став за это время чемпионом России и четыре раза выиграв Кубок России. В 2015 году Гилерме, который родился в Бразилии, получил российское гражданство. За сборную России он провел 19 матчей.

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