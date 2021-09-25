Титов: в случае непогоды в Сочи 26 сентября приоритетом будет гонка "Формулы-1"

СОЧИ, 25 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Проведение гонки этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" ВТБ Гран-при России будет приоритетом в случае дождя и сложных метеорологических условий в воскресенье в Сочи. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов.

В субботу в Сочи идут ливневые дожди, из-за чего были отменены или перенесены некоторые гоночные мероприятия, которые должны были пройти в рамках Гран-при России.

"Проблема в субботу была не в воде, а в том, что есть медицинский регламент, - сказал Титов. - И он подразумевает, что в случае непредвиденных обстоятельств любой человек с автодрома должен быть доставлен в больницу не более чем за 20-30 минут. И из-за сильных дождей у нас поддопило дороги вокруг трассы, плюс Сочи был закрыт на полеты, и в такой ситуации ни скорая не может приехать во время, ни вертолет приземлиться. В таких случаях не проводят гонки, потому что опасно".

Титов подчеркнул, что в воскресенье будут стараться провести все запланированные заезды. "Это зависит от обстоятельств: погоды, аварий и прочего. Но все уже понимают, что теперь в приоритете "Формула-1", - отметил он.

На воскресенье также запланированы третьи гонки "Формулы-2" и "Формулы-3". В субботу должна была состояться вторая гонка "Формулы-3", но была перенесена на неопределенный срок. Также первый заезд в "Формуле-2" был подвинут на время второй гонки (16:45 мск), которая в итоге была отменена. В случае невозможности проведения этих заездов в субботу, их могут перенести на воскресенье.