Футболист "Локомотива" и сборной России Магкеев получил травму в матче с "Химками"

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Станислав Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок".

Магкеев получил повреждение на 78-й минуте встречи при счете 0:0. Вместо него на поле вышел Тино Анджорин.

В понедельник Магкеев был включен в расширенный состав сборной России. В сентябре защитник пропустил сбор национальной команды из-за повреждения.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел за клуб шесть матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Магкеев во второй раз получил вызов в национальную команду.