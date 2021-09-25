{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Футболист "Локомотива" и сборной России Магкеев получил травму в матче с "Химками"

Защитник покинул поле на носилках

ХИМКИ /Московская область/, 25 сентября. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной России Станислав Магкеев покинул поле на носилках в матче 9-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против подмосковных "Химок".

Магкеев получил повреждение на 78-й минуте встречи при счете 0:0. Вместо него на поле вышел Тино Анджорин.

В понедельник Магкеев был включен в расширенный состав сборной России. В сентябре защитник пропустил сбор национальной команды из-за повреждения.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел за клуб шесть матчей в премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Магкеев во второй раз получил вызов в национальную команду.

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу
В шестом туре команда проиграла дома "Астон Вилле" со счетом 0:1
"Манчестер Юнайтед" потерпел первое поражение в чемпионате Англии по футболу
Читать полностью