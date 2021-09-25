Московское "Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне ФНЛ

ТАСС, 25 сентября. Московское "Торпедо" в гостях со счетом 0:1 уступило "Акрону" из Тольятти в матче 13-го тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Гол на 14-й минуте забил полузащитник "Акрона" Иван Чудин.

"Торпедо" потерпело первое поражение в сезоне-2021/22, команда продолжает занимать первое место с 28 очками. "Акрон" благодаря победе поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы, команда из Тольятти набрала 13 очков.

Результаты других завершившихся матчей игрового дня:

"СКА-Хабаровск" - "Велес" (Москва) - 2:0;

"Томь" (Томск) - "Кубань" (Краснодар) - 2:1;

"Волгарь" (Астрахань) - "Олимп-Долгопрудный" - 0:1;

"Оренбург" - "Енисей" (Красноярск) - 2:0;

"Ротор" (Волгоград) - "Камаз" (Набережные Челны) - 1:0;

"Металлург" (Липецк) - "Текстильщик" (Иваново) - 0:0.