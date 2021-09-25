Матч чемпионата Англии между "Брентфордом" и "Ливерпулем" завершился результативной ничьей

ТАСС, 25 сентября. "Ливерпуль" в гостевом матче сыграл вничью с "Брентфордом" со счетом 3:3 в матче шестого тура чемпионата Англии по футболу.

У "Брентфорда" отличились Итан Пиннок (27-я минута), Витали Янельт (63) и Йоан Висса (82). В составе "Ливерпуля" забитыми мячами отметились Диогу Жота (31), Мохамед Салах (54) и Кертис Джонс (67). Для Салаха этот гол стал 100-м в чемпионатах Англии, чтобы достичь этой отметки, египтянину понадобился 151 матч.

"Ливерпуль" сохранил первое место в турнирной таблице, команда Юргена Клоппа набрала 14 очков. "Брентфорд" поднялся на девятую строчку, в активе команды 9 очков. Столько же у "Тоттенхэма", который проведет свой матч в воскресенье против "Арсенала".

В следующей игре "Ливерпуль" встретится с португальским "Порту" 28 сентября во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. В 7-м туре чемпионата Англии "Ливерпуль" примет "Манчестер Сити" 3 октября. "Брентфорд" в этот же день в гостях сыграет против "Вест Хэма".

Ранее в субботу гостевые победы одержали "Астон Вилла" и "Манчестер Сити", обыгравшие с одинаковым счетом 1:0 "Манчестер Юнайтед" и "Челси" соответственно. "Вест Хэм" в гостях обыграл "Лидс" (2:1), "Эвертон" дома был сильнее "Норвича" (2:0). Вничью завершились матчи "Лестер" - "Бёрнли" (2:2) и "Уотфорд" - "Ньюкасл" (1:1).