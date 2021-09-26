Марко: финиш в топ-5 на Гран-при России будет отличным результатом для Ферстаппена

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Место в топ-5 на финише гонки российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" будет отличным результатом для пилота "Ред Булл" нидерландца Макса Ферстаппена. Такое мнение ТАСС высказал гоночный советник концерна "Ред Булл" Хельмут Марко.

Лидер сезона Ферстаппен будет стартовать с последнего места в гонке ВТБ Гран-при России из-за смены силовой установки.

"Если во время гонки в Сочи будут такие же дожди [как в субботу], то это будет опасно. Но, кажется, будет сухо, - сказал Марко. - Вообще, нам в Сочи очень непросто выступать - это земля "Мерседеса" (пилоты команды выиграли все предыдущие гонки в Сочи - прим. ТАСС), и Макс начнет гонку последним... Если мы в итоге будем в пятерке - это будет отличный результат".

Марко также рассказал, что в "Ред Булл" не следят за карьерой российского пилота Даниила Квята, ранее выступавшего за команду. "Сложно сказать, как будет складываться карьера Квята, - сказал он. - Он больше не с нами, и я не слежу за ним, если честно. Даже не знаю, чем он сейчас занимается".

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 мск.