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Гран-при России "Формулы-1"

Хилл: Хэмилтон в гонке в Сочи сделает максимум, чтобы оторваться в зачете от Ферстаппена

Британский гонщик идет вторым в чемпионате, уступая пилоту "Ред Булл" пять очков
Дэймон Хилл Photo by Joel C Ryan/Invision/AP
Описание
Дэймон Хилл
© Photo by Joel C Ryan/Invision/AP

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон в гонке российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сделает все возможное для того, чтобы выйти в лидеры личного зачета и оторваться от нидерландца Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира 1996 года британец Дэймон Хилл.

Хэмилтон будет стартовать в гонке с четвертой позиции, тогда как Ферстаппен начнет заезд с конца решетки из-за замены силовой установки. В чемпионате лидирует пилот "Ред Булл", который опережает семикратного чемпиона мира на пять очков.

"Если будет дождь во время гонки, то в Сочи победить может кто угодно, абсолютно. И для нас это будет увлекательное зрелище, хотя работать и мокнуть под дождем не так весело, - сказал Хилл. - Еще я ожидаю хорошего выступления от Льюиса. У них с Максом отчаянная борьба за чемпионство, и сегодня он будет делать все, чтобы оторваться от него как можно дальше".

Гонка ВТБ Гран-при России пройдет в воскресенье и начнется в 15:00 мск.

Теги
Гран-при РоссииХэмилтон, Льюис
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