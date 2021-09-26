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Летние олимпийские виды спорта

Мазепин заявил, что возглавит наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России

Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" добавил, что Владимир Сальников останется президентом Всероссийской федерации плавания
Генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Генеральный директор АО "ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин станет главой наблюдательного совета Ассоциации водных видов спорта России. Об этом он сообщил журналистам.

"В ближайшие дни я возглавлю наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России, куда войдут плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, - сказал Мазепин. - Денис Мантуров сложил полномочия, и я их заберу себе. В ближайшее время мы сделаем новый совет, Владимир Сальников останется президентом Всероссийской федерации плавания".

В марте 2017 года высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания утвердил создание Ассоциации водных видов спорта России.

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