Мазепин заявил, что возглавит наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин станет главой наблюдательного совета Ассоциации водных видов спорта России. Об этом он сообщил журналистам.

"В ближайшие дни я возглавлю наблюдательный совет Ассоциации водных видов спорта России, куда войдут плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, - сказал Мазепин. - Денис Мантуров сложил полномочия, и я их заберу себе. В ближайшее время мы сделаем новый совет, Владимир Сальников останется президентом Всероссийской федерации плавания".

В марте 2017 года высший наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания утвердил создание Ассоциации водных видов спорта России.