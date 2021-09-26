Австралиец Пиастри выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в Сочи

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Австралийский пилот команды Prema Оскар Пиастри стал победителем второй гонки шестого этапа серии "Формула-2", который завершился в Сочи.

Вторым финишировал француз Тео Пуршер из ART, третьим - индиец Джехан Дарувала из Carlin. Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (Prema) занял четвертое место.

В первой гонке, которая прошла в субботу, Шварцман финишировал третьим, победу одержал британец Дэн Тиктум из Carlin. Еще один заезд в рамках этапа в Сочи был отменен из-за плохих погодных условий.

После шести этапов в чемпионате лидирует Пиастри, в активе которого 178 очков. Вторым с 142 баллами идет китаец Гуаньюй Чжоу из UNI-Virtuosi, Шварцман располагается на третьей позиции (135).

Следующий этап "Формулы-2" пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 5 декабря.