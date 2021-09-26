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Футбол в России

Футболисты "Динамо" победили "Рубин" и вышли на второе место в таблице чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:0
Даниил Фомин Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Даниил Фомин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми голами отметились Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулев (59).

В заявку бело-голубых на матч по причине травм не попали голкипер Антон Шунин и защитник Диего Лаксальт. У "Рубина" из-за перебора желтых карточек матч пропустил полузащитник Георгий Зотов, из-за травмы не смог сыграть нападающий Александр Зуев.

Клуб из Казани играл без главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален в матче прошлого тура с петербургским "Зенитом" (1:3), командой с тренерской скамейки руководил Олег Веретенников.

Подопечные Сандро Шварца одержали вторую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Рубин" располагается на пятой позиции, набрав 14 очков.

В следующем туре "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 2 октября, "Рубин" в этот же день дома встретиться с "Нижним Новгородом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит972021-1023
2Динамо961214-819
3Локомотив945012-617
4Сочи850312-615
5Рубин942313-1014
6Краснодар841314-913
7ЦСКА841311-813
8Спартак941410-813
9Нижний Новгород832311-1111
10Крылья Советов931511-1310
11Ахмат83059-149
12Арсенал822412-178
13Уфа822511-168
14Химки91448-157
15Ростов813410-176
16Урал80352-133

 

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