Футболисты "Динамо" победили "Рубин" и вышли на второе место в таблице чемпионата России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми голами отметились Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулев (59).

В заявку бело-голубых на матч по причине травм не попали голкипер Антон Шунин и защитник Диего Лаксальт. У "Рубина" из-за перебора желтых карточек матч пропустил полузащитник Георгий Зотов, из-за травмы не смог сыграть нападающий Александр Зуев.

Клуб из Казани играл без главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален в матче прошлого тура с петербургским "Зенитом" (1:3), командой с тренерской скамейки руководил Олег Веретенников.

Подопечные Сандро Шварца одержали вторую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Рубин" располагается на пятой позиции, набрав 14 очков.

В следующем туре "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 2 октября, "Рубин" в этот же день дома встретиться с "Нижним Новгородом".