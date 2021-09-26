Футболисты "Динамо" победили "Рубин" и вышли на второе место в таблице чемпионата России

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" обыграл казанский "Рубин" со счетом 2:0 в домашнем матче девятого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми голами отметились Даниил Фомин (32-я минута) и Вячеслав Грулев (59).
В заявку бело-голубых на матч по причине травм не попали голкипер Антон Шунин и защитник Диего Лаксальт. У "Рубина" из-за перебора желтых карточек матч пропустил полузащитник Георгий Зотов, из-за травмы не смог сыграть нападающий Александр Зуев.
Клуб из Казани играл без главного тренера Леонида Слуцкого, который был удален в матче прошлого тура с петербургским "Зенитом" (1:3), командой с тренерской скамейки руководил Олег Веретенников.
Подопечные Сандро Шварца одержали вторую победу подряд и занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. "Рубин" располагается на пятой позиции, набрав 14 очков.
В следующем туре "Динамо" примет самарские "Крылья Советов" 2 октября, "Рубин" в этот же день дома встретиться с "Нижним Новгородом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|9
|7
|2
|0
|21-10
|23
|2
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|3
|Локомотив
|9
|4
|5
|0
|12-6
|17
|4
|Сочи
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|5
|Рубин
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|6
|Краснодар
|8
|4
|1
|3
|14-9
|13
|7
|ЦСКА
|8
|4
|1
|3
|11-8
|13
|8
|Спартак
|9
|4
|1
|4
|10-8
|13
|9
|Нижний Новгород
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|10
|Крылья Советов
|9
|3
|1
|5
|11-13
|10
|11
|Ахмат
|8
|3
|0
|5
|9-14
|9
|12
|Арсенал
|8
|2
|2
|4
|12-17
|8
|13
|Уфа
|8
|2
|2
|5
|11-16
|8
|14
|Химки
|9
|1
|4
|4
|8-15
|7
|15
|Ростов
|8
|1
|3
|4
|10-17
|6
|16
|Урал
|8
|0
|3
|5
|2-13
|3