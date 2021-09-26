Кондратьев: погода на Гран-при России "Формулы-1" вызывала тревогу, но не подвела

СОЧИ, 26 сентября. /ТАСС/. Погода в Сочи, где проходит этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" ВТБ Гран-при России, в воскресенье утром вызывала опасения, но все же позволила провести заезды. Об этом рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В субботу в Сочи прошли ливневые дожди, из-за чего были отменены или перенесены некоторые мероприятия, которые должны были пройти в рамках Гран-при России.

"В эти выходные Сочи принимает одно из самых зрелищных событий осени - Гран-при России "Формулы-1". Сегодня с самого утра многих очень волновала погода. И она не подвела. Очень надеюсь, что зрители смогут насладиться заездами", - написал глава Кубани.

Кондратьев уточнил, что сам находится на трибунах вместе с другими болельщиками. "Только что стартовала ключевая гонка. <…> Поддерживаю нашего российского спортсмена Никиту Мазепина", - отметил он.