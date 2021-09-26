Мазепин назвал прошедшую гонку самой интересной в истории Гран-при России "Формулы-1"

СОЧИ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Прошедшая гонка ВТБ - Гран-при России, этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формулы-1" в Сочи, получилась самой интересной в его истории. Такое мнение журналистам высказал российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин.

Британец Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в "Формуле-1"

Победителем Гран-при России стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третье- испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари". Мазепин занял 18-е место.

"Была интересная гонка, хороший первый круг. Но потом появились проблемы с резиной, а машина у нас и так не быстрая. Но было весело, и классно, что удавалось обогнать некоторые машины, которые я даже не мечтал обогнать, например, "Феррари", - сказал Мазепин.

"На мой взгляд, это самый интересный Гран-при России в истории", - добавил Мазепин.

Гран-при России "Формулы-1" проходит с 2014 года на автодроме Олимпийского парка в Сочи. Контракт на проведение Гран-при России рассчитан до 2025 года. С 2023 года российский этап будет проводиться в Ленинградской области.