Козак: Гран-при России "Формулы-1" прошел на традиционно высоком уровне

ТАСС, 26 сентября. Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", ВТБ Гран-при России в Сочи, прошел на традиционно высоком уровне. Такое мнение высказал заместитель главы администрации президента РФ, возглавлявший оргкомитет соревнований с 2014 по 2020 год Дмитрий Козак, комментарий которого приводит пресс-служба АНО "Росгонки", организатора российского этапа.

Британец Хэмилтон стал первым на Гран-при России и одержал 100-ю победу в "Формуле-1"

Гран-при России проводится с 2014 года. Победу в воскресной гонке одержал британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон. Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл". Третьим стал испанец Карлос Сайнс из "Феррари".

"В этом году в рамках Гран-при России произошло несколько важных событий - это и первый этап в сезоне, когда болельщики смогли увидеть заезды всех формульных серий - от "Формулы-3" до "Формулы-1", и то, что впервые после пандемийного периода зрители снова смогли выйти на пит-лейн. Могу сказать, что организаторы провели мероприятие на традиционно высоком для Гран-при России уровне", - отметил Козак.

С 2023 года российский этап чемпионата мира будет проводиться в Ленинградской области. Следующий этап сезона 2021 года пройдет в Турции с 8 по 10 октября.