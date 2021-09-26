Чернышенко: Норрис и Хэмилтон показали зрелищную борьбу на Гран-при "Формулы-1" в Сочи

ТАСС, 26 сентября. Британские пилоты "Формулы-1" Ландо Норрис ("Макларен") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес") подарили зрителям 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России - зрелищную борьбу за победу. Об этом заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Гран-при России "Формулы-1" Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит пресс-служба АНО "Росгонки".

В воскресенье Хэмилтон в пятый раз в карьере стал победителем Гран-при России и одержал сотую победу в карьере в "Формуле-1". До 50-го круга из 53 в гонке лидировал Норрис, однако из-за отказа заменить резину и усилившегося дождя он не справился с управлением и финишировал седьмым.

"В этом году сильный ливень внес серьезные коррективы в расписание гоночного и развлекательного дня Гран-при России - это вызвало определенные трудности для организаторов, но болельщикам, которые ждали соревновательной интриги, заезды на мокрой трассе принесли сюрпризы - и в субботней квалификации, и во время гонки. Зрелищную борьбу за победу подарили Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. Дождь сыграл на руку более опытному спортсмену, одержавшему свою 100-ю победу в карьере. Гран-при России всегда славился прекрасной атмосферой, а инфраструктура сочинского парка и объектов - яркий пример эффективного использования олимпийского наследия", - сказал Чернышенко.

Генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов отметил, что погодные условия стали вызовом, однако организаторы с достоинством выдержали это испытание. "Для нас в этом году погодные условия стали определенным вызовом, разумеется, мы всегда имеем сценарий на разное развитие ситуации, но в данном случае перешли от теории к практике. Важно то, что и персонал АНО "Росгонки", и сам автодром с достоинством выдержали последствия стихии. Ну а самое главное, что сегодня в день непосредственно гонки было много довольных зрителей, позитивная атмосфера, а это как раз то, ради чего такие крупные события и проводятся - дарить людям праздник", - отметил он.

С 2023 года российский этап чемпионата мира будет перенесен в Ленинградскую область. Следующий этап сезона 2021 года пройдет в Турции с 8 по 10 октября.