"Краснодар" в меньшинстве разгромил "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян (3-я минута), Реми Кабелла (21) и Гжегож Крыховяк (64, с пенальти).

"Краснодар" доигрывал встречу вдевятером. На 39-й минуте после использования системы видеоассистента рефери (VAR) главный арбитр матча Игорь Панин показал красную карточку защитнику краснодарцев Урошу Спаичу. На 75-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Александр Черников.

В пятницу владелец "Краснодара" Сергей Галицкий в передаче "Коммент.Шоу" на одноименном YouTube-канале рассказал о своей болезни, из-за которой не может посещать все домашние матчи команды и общаться с футбольным клубом в необходимом объеме. На матче с "Сочи" Галицкий присутствовал на трибунах. Галицкий основал "Краснодар" в 2008 году, клуб является трехкратным бронзовым призером чемпионатов России и финалистом кубка страны.

В матче восьмого тура против грозненского "Ахмата" главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко получил красную карточку, в результате чего был дисквалифицирован на три матча, два из которых условно, за оскорбление официального лица встречи. В игре против "Сочи" командой руководил Александр Ермакович.

"Краснодар" благодаря победе поднялся на четвертое место турнирной таблицы РПЛ, команда набрала 16 очков. "Сочи" опустился на пятое место, у команды 15 очков в активе. В следующем туре "Краснодар" в гостях встретится с московским ЦСКА 2 октября, "Сочи" днем позднее сыграет в Санкт-Петербурге с "Зенитом".