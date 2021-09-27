СП отметила положительную динамику в исполнении Минспортом федерального бюджета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Коллегия Счетной палаты отметила положительную динамику в кассовом исполнении Министерством спорта РФ федерального бюджета в 2020 году. Об этом говорится в материалах проверки Счетной палатой отчетности главных распорядителей бюджетных средств, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Кассовое исполнение федерального бюджета Минспортом в 2020 году составило 94,5%, при этом Счетная палата зафиксировала положительную динамику по сравнению с 2019 годом (91,6%). На 1 января 2021 года неисполненные бюджетные назначения составили 4,134 млрд рублей от заявленных 76,773 млрд.

Уровень исполнения федерального бюджета по программе "Развитие физкультуры и спорта" в 2020 году составил 91,7%, что выше уровня кассового исполнения в 2019 году (91,1%). В 2020 году не реализованы 22 контрольных события (20,8%) детального плана-графика. Уровень выполнения показателей программы и подпрограмм составил 71,1%. По 13 показателям госпрограммы "Развитие физкультуры и спорта" на уровне подпрограмм плановые значения не достигнуты.

Минспортом обеспечено поступление доходов в федеральный бюджет в сумме 2,959 млрд рублей, что составило 99,8% от запланированного на 2020 год показателя.

Отмечается, что по итогам реализации федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на 1 января 2021 года 30 субъектами РФ не обеспечен ввод в эксплуатацию 70 спортивных объектов (15,7%), их техническая готовность составляла от 10% до 99%, из них восемь были введены в эксплуатацию в январе - феврале 2021 года.