ФХР и военно-патриотический центр "Авангард" заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) и учебно-методический центр военно-патриотического воспитания "Авангард" заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Церемония подписания соглашения прошла в Музее хоккея. В ней приняли участие заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов, президент ФХР Владислав Третьяк, глава штаба национальной сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг и директор центра "Авангард" Дарья Борисова.

"Хоккей - это наша национальная гордость, - отметил Картаполов. - Убежден, что совместная работа федерации хоккея и центра, а такие центры к 2024 году будут созданы в каждом субъекте РФ, даст совместные плоды. Мы за то, чтобы такие отношения крепли и развивались".

"Именно через армию мы можем воспитывать нашу молодежь, - сказал Третьяк. - У нас хорошая молодежь, но ей надо заниматься. Я очень рад, что мы подписываем это соглашение на благо нашей страны".

Борисова выразила уверенность, что воспитанники "Авангарда" почерпнут многое от общения с теми, кто занимается хоккеем и с игроками сборной России. "И от этой синергии будет огромный эффект, и мы сможем воспользоваться его плодами", - отметила она.

Центр "Авангард" был учрежден правительством Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал президент РФ Владимир Путин, который посетил центр в середине августа. Расположен он на территории парка "Патриот". В центре проходят военные сборы, в течение которых курсанты изучают пять военно-учетных специальностей под руководством 110 инструкторов, педагогов и вожатых.