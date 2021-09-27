На Гран-при России "Формулы-1" зафиксировано четыре случая заражения коронавирусом

ТАСС, 27 сентября. Тесты четырех человек во время проведения этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - ВТБ Гран-при России - показали положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Сочинский автодром принимал российский этап гонок "Формулы-1" в восьмой раз. Гонки проходили с 23 по 26 сентября, ежедневно Олимпийский парк посещали более 20 тыс. зрителей. Большинство из них приехали в Сочи из других регионов.

В заявлении федерации сообщается, что с 20 по 26 сентября было проведено более 4,8 тыс. тестов на коронавирус у пилотов, членов команд и персонала. FIA не уточняет, у кого из участников Гран-при был выявлен коронавирус.

Победителем Гран-при России стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булла", третье - испанец Карлос Сайнс - младший из "Феррари". Россиянин Никита Мазепин занял 18-е место. Следующий этап сезона 2021 года пройдет в Турции с 8 по 10 октября.