Третьяк не сомневается, что к Буре в совете IIHF будут прислушиваться

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что к избранному в совет Международной федерации хоккея (IIHF) специальному представителю ФХР по международным делам Павлу Буре будут прислушиваться и спрашивать его рекомендаций. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

Буре был избран в совет IIHF на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге 25 сентября.

"Конечно, для России особенно важна победа Павла Буре, - сказал Третьяк. - Специальный представитель ФХР по международным делам стал одним из лидеров голосования на выборах в совет IIHF, теперь он будет там работать. Наша страна входит в элиту мирового хоккея, мы достойны иметь своего представителя в высших органах международной федерации. Уверен, что Буре отлично справится со своей работой".

"Не сомневаюсь, что к нему будут прислушиваться, ждать его советов и рекомендаций. Россия тщательно готовилась к выборам в совет, мы провели большую работу: встречались с иностранными коллегами, беседовали о будущем хоккея, налаживали хорошие человеческие контакты. Наши аргументы и предложения показались международной семье убедительными, и Россия сохранила место в совете IIHF. Искренне рад за Павла и убежден: Буре успешно продолжит мою работу, а члены международной федерации тоже будут довольны его выбором", - добавил глава ФХР.

Третьяк был членом совета IIHF с 2012 года. В марте нынешнего года из-за требований в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства он был выведен из состава совета. На конгрессе 25 сентября Третьяк был включен в состав почетных членов IIHF. Подобное звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков и внес выдающийся вклад в работу международной федерации.