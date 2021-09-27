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Мировой хоккей

Третьяк не сомневается, что к Буре в совете IIHF будут прислушиваться

Буре был избран в совет Международной федерации хоккея 25 сентября на полугодовом конгрессе организации, который прошел в Санкт-Петербурге
Член совета Международной федерации хоккея Павел Буре и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Член совета Международной федерации хоккея Павел Буре и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк выразил уверенность, что к избранному в совет Международной федерации хоккея (IIHF) специальному представителю ФХР по международным делам Павлу Буре будут прислушиваться и спрашивать его рекомендаций. Об этом Третьяк рассказал ТАСС.

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Буре был избран в совет IIHF на полугодовом конгрессе в Санкт-Петербурге 25 сентября.

"Конечно, для России особенно важна победа Павла Буре, - сказал Третьяк. - Специальный представитель ФХР по международным делам стал одним из лидеров голосования на выборах в совет IIHF, теперь он будет там работать. Наша страна входит в элиту мирового хоккея, мы достойны иметь своего представителя в высших органах международной федерации. Уверен, что Буре отлично справится со своей работой".

"Не сомневаюсь, что к нему будут прислушиваться, ждать его советов и рекомендаций. Россия тщательно готовилась к выборам в совет, мы провели большую работу: встречались с иностранными коллегами, беседовали о будущем хоккея, налаживали хорошие человеческие контакты. Наши аргументы и предложения показались международной семье убедительными, и Россия сохранила место в совете IIHF. Искренне рад за Павла и убежден: Буре успешно продолжит мою работу, а члены международной федерации тоже будут довольны его выбором", - добавил глава ФХР.

Третьяк был членом совета IIHF с 2012 года. В марте нынешнего года из-за требований в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства он был выведен из состава совета. На конгрессе 25 сентября Третьяк был включен в состав почетных членов IIHF. Подобное звание может получить только тот, кто находился в совете в течение как минимум двух сроков и внес выдающийся вклад в работу международной федерации.

Теги
Третьяк, Владислав АлександровичБуре, Павел Владимирович
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