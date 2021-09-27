Определились полуфиналисты чемпионата мира по мини-футболу в Литве

ТАСС, 27 сентября. Сборная Казахстана со счетом 3:2 победила команду Ирана в четвертьфинальном матче чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

У иранцев голы забили Муслим Оладгобад (8-я минута) и Ахмад Эсмаилпур (15), у казахстанцев отличились Даурен Турсагулов (25), Арнольд Кнауб (29) и Тайнан (39).

Таким образом, сборная Казахстана выступит в полуфинале вместе с командами Аргентины, Бразилии и Португалии. Встреча между аргентинцами и бразильцами состоится 29 сентября, между казахстанцами и португальцами - на день позже. Российские футболисты закончили свое выступление на турнире, проиграв в четвертьфинале аргентинцам (1:1, 4:5 - по пенальти).

Финал и матч за бронзовые медали мирового первенства состоятся 3 октября.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая на турнире 2016 года обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России также становилась бронзовым призером турнира 1996 года.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.