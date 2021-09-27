Чемпионский бой Саламов - Смит планируют провести в 2022 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Поединок за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между россиянином Умаром Саламовым и американцем Джо Смитом - младшим планируют провести в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил представитель Саламова Олег Богданов.

Бой должен был пройти 30 октября в США, но был отменен из-за того, что американец был госпитализирован с коронавирусом.

"Смит госпитализирован с коронавирусом, похоже, ситуация серьезная. Ждем новых дат от WBO. Думаю, бой будет перенесен на 2022 год", - сказал Богданов.

Смит стал обладателем вакантного пояса чемпиона мира в апреле этого года, победив решением большинства судей россиянина Максима Власова. На счету американского боксера 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.

Саламов в последний раз выходил на ринг в бою против соотечественника Сергея Екимова в начале апреля. В этом противостоянии раздельным решением судей победил Саламов. В его активе 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.