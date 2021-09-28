Футболист "Мальмё" Ульссон назвал Дзюбу техничным игроком

ТАСС, 28 сентября. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба является сильным и техничным футболистом, против которого сложно играть. Такое мнение высказал полузащитник шведского клуба "Мальмё" Мартин Ульссон, комментарий которого приводит газета Expressen.

"Мальмё" встретится с "Зенитом" в Санкт-Петербурге 29 сентября в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 19:45 мск.

"Помню, мы встречались с ним в матчах сборных, между нами было много дуэлей, - сказал Ульссон. - Он очень высокий и большой, при этом Дзюба очень техничный. Будет тяжело, но у нас хорошие игроки в обороне, и мы сможем показать достойную игру против него".

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов "Мальмё" дома уступил итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:3. "Зенит" в Лондоне проиграл "Челси" (0:1).