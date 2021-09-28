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St. Petersburg Open

Рублев, Карацев и Хачанов вошли в список участников теннисного турнира в Санкт-Петербурге

На турнире также выступят канадец Денис Шаповалов и испанец Роберто Баутиста-Агут
Карен Хачанов и Андрей Рублев Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Карен Хачанов и Андрей Рублев
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов включены в список участников турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рублев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, будет посеян под первым номером. Второй посев получил канадец Денис Шаповалов (13-е место в рейтинге), третий - испанец Роберто Баутиста-Агут (18), четвертый - Карацев (24), пятый - Хачанов (27).

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 24 по 31 октября. Победителем предыдущего турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге стал Рублев.

Теги
St. Petersburg OpenРублев, Андрей АндреевичКарацев, Аслан КазбековичХачанов, Карен Абгарович
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