Рублев, Карацев и Хачанов вошли в список участников теннисного турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 28 сентября. Россияне Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов включены в список участников турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Рублев, занимающий пятое место в рейтинге ATP, будет посеян под первым номером. Второй посев получил канадец Денис Шаповалов (13-е место в рейтинге), третий - испанец Роберто Баутиста-Агут (18), четвертый - Карацев (24), пятый - Хачанов (27).

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 24 по 31 октября. Победителем предыдущего турнира ATP 250 в Санкт-Петербурге стал Рублев.