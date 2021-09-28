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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги

УЕФА подаст апелляцию на решение мадридского суда по Суперлиге

В июле суд обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении "Барселона", "Реала" и "Ювентуса"
© JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 28 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подаст апелляцию на решение Европейского суда в Мадриде, обязывающее организацию прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении клубов - учредителей Суперлиги. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В июле суд обязал УЕФА прекратить дисциплинарное разбирательство в отношении испанских клубов "Барселона" и "Реал", а также итальянского "Ювентуса", которые не отказались от создания Суперлиги. Во вторник УЕФА объявил о прекращении разбирательства.

"После объявления о прекращении дисциплинарного разбирательства в отношении так называемой Суперлиги УЕФА заявляет, что всегда действовал в соответствии со своим уставом и в дальнейшем будет отстаивать свою позицию, - говорится в заявлении. - Несмотря на то, что УЕФА не признает юрисдикцию мадридского суда, мы твердо убеждены, что он добросовестно действовал в ходе всего разбирательства. Кроме того, УЕФА подал ходатайство об отводе судьи, который председательствовал на разбирательстве, поскольку считает, что в нем были допущены серьезные нарушения. УЕФА подаст апелляцию в суд высшей инстанции и продолжит отстаивать свои интересы, а также интересы всех заинтересованных сторон в соответствии с законодательством".

19 апреля английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

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Ситуация вокруг футбольной Суперлиги
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