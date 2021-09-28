Полузащитник "Зенита" Сутормин ожидает сложного матча против "Мальмё" в Лиге чемпионов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Мальмё" хорошо прессингуют и выходят из обороны в атаку, игра против них в Лиге чемпионов будет сложной для "Зенита". Такое мнение на пресс-конференции высказал полузащитник петербургской команды Алексей Сутормин.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между российским "Зенитом" и шведским "Мальмё" пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. Встреча начнется в 19:45 мск.

"Мы находимся в хорошем состоянии, Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, мы надеемся, что сможем показать хорошую игру и добиться нужного результата", - сказал Сутормин.

"Мальмё" - хорошая команда, идет в чемпионате в лидирующей тройке. Может играть в три или четыре защитника. В прошлом году "Брюгге" показал, что нет слабых команд ("Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре турнира в прошлом году - прим. ТАСС). Это непростой соперник, будет сложный матч", - добавил он.

По словам Сутормина, шведская команда хорошо прессингует, хорошо выходит из обороны в атаку. "Северная команда, хорошо играет в борьбе. Из игроков нам говорили про правого и левого защитников, а также нападающего центрального", - отметил он.

"Зенит" и "Мальмё" выступают в группе Н с итальянским "Ювентусом" и английским "Челси". В матчах первого тура "Зенит" на выезде проиграл "Челси" (0:1), "Мальмё" на своем поле уступил "Ювентусу" (0:3).