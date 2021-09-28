Бой-реванш между Усиком и Джошуа может пройти в Киеве в феврале или марте

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Бой-реванш между чемпионом мира по боксу по трем престижным версиям в супертяжелом весе украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский" в феврале или марте следующего года. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции промоутер Усика Александр Красюк.

В ночь на воскресенье Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). В контракте на бой прописан пункт о матч-реванше.

"Это февраль-март. "Олимпийский", зима, февраль. Мы хотим, чтобы на Украине проходили события такого масштаба. Есть куча обстоятельств, мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы максимально воспользоваться такими шансами", - сказал Красюк.

Ранее Усик сообщил, что дата и место боя еще не определена. "В соответствии с условиями контракта мне предстоит провести реванш с Джошуа. И я к этому готов. Мне бы очень хотелось провести бой в Киеве", - заявил Усик.

Как сообщил ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн в интервью телеканалу DAZN ("Ди-эй-зет-эн"), британский боксер хочет провести бой-реванш против Усика.

Усик не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (13 нокаутом). Украинец ранее владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг. Усик является победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии, в финале которой победил россиянина Мурата Гассиева и объединил четыре чемпионских пояса. В активе 31-летнего Джошуа 24 победы (22 нокаутом), два поражения. Джошуа и Усик являются чемпионами Олимпийских игр 2012 года.