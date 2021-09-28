Жамнов: Брагин и Знарок могут войти в тренерский штаб сборной России по хоккею

ТАСС, 28 сентября. Валерий Брагин и Олег Знарок могут войти в тренерский штаб сборной России по хоккею на Олимпийских играх в Пекине в качестве помощников. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал рекомендованный на пост главного тренера сборной России по хоккею Алексей Жамнов.

Во вторник экспертный совет Федерации хоккея России (ФХР) рекомендовал назначить 50-летнего Жамнова главным тренером сборной России. До 12 октября Жамнов должен предоставить в ФХР список специалистов, которые войдут в его штаб на Олимпиаде в Пекине. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил журналистам, что сборную возглавит Знарок. С июня 2020 года главным тренером национальной команды являлся Брагин.

"Все может быть, кандидатов много. Но сейчас я хочу переговорить со всеми лично и уже потом решать, кто будет на лавке, а кто будет консультантом", - сказал Жамнов в ответ на вопрос о роли Знарка и Брагина.

Также Жамнов сообщил, что в группу кандидатов в его штаб входят Сергей Зубов, Сергей Гончар и Евгений Набоков.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.