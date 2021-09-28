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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Спортсменки завоевали медали Олимпиады и победили в финале Бриллиантовой лиги
Мария Ласицкене Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в Токио Анжелика Сидорова попали в число номинантов на звание лучшей спортсменки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо россиянок, на звание спортсменки года в Европе претендуют британка Кили Ходжкинсон (бег на 800 метров), португалка Патрисия Мамона (тройной прыжок), нидерландки Сифан Хассан (бег на 5 и 10 тыс. м) и Фемке Бол (бег на 400 м с барьерами), полька Мария Андрейчик (метание копья), итальянка Антонелла Пальмизано (спортивная ходьба).

Ласицкене и Сидорова в нынешнем сезоне стали победительницами финала Бриллиантовой лиги.

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Летние олимпийские виды спортаЛасицкене, Мария Александровна
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