Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей легкоатлетки года в Европе

ТАСС, 28 сентября. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене и серебряный призер Игр в Токио Анжелика Сидорова попали в число номинантов на звание лучшей спортсменки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Помимо россиянок, на звание спортсменки года в Европе претендуют британка Кили Ходжкинсон (бег на 800 метров), португалка Патрисия Мамона (тройной прыжок), нидерландки Сифан Хассан (бег на 5 и 10 тыс. м) и Фемке Бол (бег на 400 м с барьерами), полька Мария Андрейчик (метание копья), итальянка Антонелла Пальмизано (спортивная ходьба).

Ласицкене и Сидорова в нынешнем сезоне стали победительницами финала Бриллиантовой лиги.