"Шахтер" и "Интер" сыграли вничью в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 28 сентября. Украинский футбольный клуб "Шахтер" со счетом 0:0 сыграл вничью с итальянским "Интером" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

На матче присутствовал украинский боксер Александр Усик, который в ночь на воскресенье завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям, победив британца Энтони Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, единогласным решением судей. 34-летний украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Команды выступают в группе D вместе с молдавским "Шерифом" и испанским "Реалом". Ранее в первом туре подопечные Роберто де Дзерби проиграли на выезде дебютанту турнира "Шерифу" (0:2). "Интер" в прошлом матче уступил дома "Реалу" (0:1).

Оба клуба встречались друг с другом в Лиге чемпионов в пятый раз, на счету "Интера" одна победа, четыре остальных матча завершились вничью.

"Интер" является чемпионом Италии в сезоне-2020/21, три раза побеждал в Кубке европейских чемпионов и Лиге чемпионов (1964, 1965, 2010). "Шахтер" занял второе место в турнирной таблице первенства Украины в прошлом сезоне, попав в третий квалификационный раунд главного еврокубкового турнира, из которого пробился в групповой этап, лучшим достижением в Лиге чемпионов является выход в четвертьфинал в 2011 году, тогда клуб из Донецка проиграл в двухматчевом противостоянии испанской "Барселоне". В следующем туре "Интер" примет "Шериф" 19 октября, "Шахтер" в этот же день дома сыграет с "Реалом".

В другом матче в квартете С нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ" (2:0).