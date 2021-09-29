"Зенит" в среду сыграет с "Мальмё" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов

"Зенит" проводит третий сезон подряд в Лиге чемпионов, участие в групповом этапе петербуржцам гарантировала победа в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). В сезонах-2019/20 и 2020/21 "Зенит" занимал четвертое место в группе и завершал выступление в турнире. "Мальмё" в последний раз выступал в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Команда стала чемпионом Швеции и начала турнир с первого квалификационного раунда.

Последняя победа "Зенита" в Лиге чемпионов датирована 27 ноября 2019 года, тогда команда выиграла у французского "Лиона" со счетом 2:0 в матче пятого тура группового этапа. Петербургский клуб не может победить в главном европейском клубном турнире восемь матчей подряд. "Мальмё" на групповом этапе главного европейского клубного турнира побеждал украинский "Шахтер" (1:0) в сезоне-2015/16.

Перед игрой главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что команда не испытывает давления из-за отсутствия побед в Лиге чемпионов. "Каждая игра - новая история, результаты говорят о нашей силе, нужно больше тренироваться и готовиться, делать то, что от нас зависит, - сказал Семак журналистам. - В линии обороны игроки у "Мальмё" качественные, только один воспитанник, у других есть хорошая карьера за плечами. Команда пытается играть агрессивно и высоко, что иногда сказывается на статистике пропущенных и забитых мячей. Если выделить центр полузащиты, команда очень приличная".

Главный тренер "Мальмё" Йон-Даль Томассон считает, что "Зенит" является фаворитом матча. "Игры в Лиге чемпионов - это дополнительный матчи, бонусы, мы хотим развивать свой уровень футбола, развиваться как клуб, учиться, играя здесь, - сказал Томассон. - Мы, конечно, андердоги в игре, но попробуем кого-то разочаровать завтра. Хотел бы сказать, что мы прошли четыре раунда [квалификации], чтобы выйти в групповой этап".

Разные потери у команд

"Мы находимся в хорошем состоянии, Лига чемпионов возвращается в Санкт-Петербург, мы надеемся, что сможем показать хорошую игру и добиться нужного результата", - сказал журналистам полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин. - "Мальмё" - хорошая команда, идет в чемпионате в лидирующей тройке, может играть в три или четыре защитника. В прошлом году "Брюгге" показал, что нет слабых команд ("Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре турнира в сезоне-2020/21 - прим. ТАСС). Это непростой соперник, будет сложный матч".