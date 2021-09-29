Сборная Аргентины стала первым финалистом чемпионата мира по мини-футболу

ТАСС, 29 сентября. Сборная Аргентины со счетом 2:1 обыграла команду Бразилии и стала первым финалистом чемпионата мира по мини-футболу. Турнир проходит в Литве.

В составе сборной Аргентины голы забили Константино Вапораки (11-я минута) и Кристиан Борруто (13). У бразильцев отличился Феррао (17). В другом матче 1/2 финала 30 сентября сыграют сборные Португалии и Казахстана.

Финал и матч за бронзовые медали состоятся 3 октября. Сборная России в 1/4 финала проиграла аргентинцам (1:1, по пенальти - 4:5).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая на турнире 2016 года обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России становилась бронзовым призером турнира в 1996 году.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.