Криштиану Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в Лиге чемпионов

Форвард вышел в стартовом составе на встречу второго тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Вильярреала". Роналду провел 178-й матч в турнире и побил рекорд бывшего голкипера испанского "Реала" и португальского "Порту" Икера Касильяса, завершившего карьеру в 2020 году. Третье место делят аргентинский нападающий французского ПСЖ Лионель Месси и бывший полузащитник испанской "Барселоны" Хави, в Лиге чемпионов они провели по 151 игре.

Роналду 36 лет, он вновь стал игроком "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года, ранее он выступал за английскую команду с 2003 по 2009 год, став за это время трехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии и Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка английской лиги. Также нападающий играл за португальский "Спортинг", "Реал" и итальянский "Ювентус". Роналду пять раз становился победителем Лиги чемпионов: один раз в составе "Манчестер Юнайтед", четырежды - с "Реалом". Он является лучшим бомбардиром в истории турнира, на его счету 135 голов.