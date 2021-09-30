Жеребьевка чемпионата мира по волейболу 2022 года пройдет в четверг в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Процедура жеребьевки чемпионата мира по волейболу 2022 года состоится 30 сентября в Москве. В ней примут участие 24 команды.

Первыми участие в турнире гарантировали команды России (как страна - хозяйка турнира) и Польши (действующий чемпион мира). Еще 10 сборных - победители и финалисты континентальных первенств. Это национальные команды Пуэрто-Рико, Канады, Бразилии, Аргентины, Туниса, Камеруна, Ирана, Японии, Италии и Словении.

Оставшиеся 12 команд были отобраны по рейтингу Международной Федерации волейбола (FIVB) на 20 сентября. Ими стали действующие олимпийские чемпионы французы, а также команды США, Сербии, Кубы, Нидерландов, Германии, Мексики, Турции, Египта, Катара, Болгарии и Китая.

Проводить жеребьевку будут бывшие волейболисты - Любовь Соколова, Екатерина Гамова, Тарас Хтей и серб Владимир Грбич.

Чемпионат мира пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, турнир примут десять российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск и Кемерово. На первом этапе команды будут разбиты на шесть групп по четыре сборные, из которых после кругового турнира дальше пройдут по три сильнейших. Стартовый матч чемпионата мира состоится 26 августа в Петербурге, в нем сыграет сборная России. Команда-хозяйка попадет в группу А, игры которой будут проводиться в Москве. Встречи в других группах с 27 по 29 августа примут Красноярск, Новосибирск, Кемерово, Уфа и Екатеринбург.

На втором этапе 16 оставшихся команд разделят еще на четыре квартета, встречи пройдут со 2 по 4 сентября в Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле и Казани. В следующий раунд выйдут победители групп и две лучшие команды, ставшие вторыми. "Финал шести" чемпионата мира с 7 по 11 сентября примет Москва - лучшие команды разобьют на две тройки, по итогам этих матчей определятся полуфиналисты турнира. Финал чемпионата мира и игра за третье место пройдут 11 сентября.