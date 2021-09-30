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Летние олимпийские виды спорта

Умер чемпион СССР по парусному спорту Эдуард Шугай

Ему было 84 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Чемпион СССР по парусному и буерному спорту Эдуард Шугай умер в Петербурге в возрасте 84 лет. Об этом сообщается в четверг в официальной группе Санкт-Петербургского парусного союза во "ВКонтакте".

"30 сентября после тяжелой и продолжительной болезни скончался Эдуард Иванович Шугай - житель блокадного Ленинграда, воспитанник ДСПШ Центрального яхт-клуба, чемпион СССР по парусному и буерному спорту. Светлая память о замечательном человеке и выдающемся яхтсмене Эдуарде Ивановиче Шугае навсегда останется в нашей памяти", - говорится в сообщении.

Шугай родился в 1936 году в Ленинграде. Был воспитанником известного советского тренера, участника Олимпийских игр 1960 года Эдуарда Стайсона. Шугай - мастер спорта по парусному спорту, мастер спорта международного класса.

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