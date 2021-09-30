Вратарь "Динамо" Еременко стал рекордсменом клуба по количеству побед

ТАСС, 30 сентября. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Александр Еременко выиграл 251-й матч в составе бело-голубых и установил новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Мышкину, одержавшему в составе московского клуба 250 побед.
В четверг "Динамо" в гостях обыграло китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе "Динамо" и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.
Исторический момент для «Динамо», для Еременко pic.twitter.com/BpgZ7zbPT8— HC Dynamo Moscow (@dynamo_ru) September 30, 2021
Забитыми шайбами у "Динамо" отметились Андрей Педан (12-я минута), Станислав Галиев (17, 45), Эрик О'Делл (21) и Михаил Фисенко (59). В составе "Куньлуня" отличились Ху Ян (3), Тайлер Вонг (8) и Спенсер Фу (25). В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (4:3).
"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 игр у бело-голубых 20 очков. Столько же у финского "Йокерита", однако "Динамо" находится выше по дополнительным показателям. "Куньлунь" идет 11-м в таблице Востока, команда набрала 6 очков. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана 1 октября, "Куньлунь" на следующий день примет подольский "Витязь".
Еременко помимо "Динамо" выступал за тверской ТХК, челябинский "Мечел" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 494 матча, 289 побед и 63 "сухие" встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).
Мышкин выступал за "Динамо" с 1980 по 1990 год, он провел в составе команды 389 матчей в чемпионатах страны и однажды завоевал золотую медаль (1990). В составе сборной СССР вратарь стал олимпийским чемпионом 1984 года и шестикратным чемпионом мира. Также он является обладателем Кубка Канады 1981 года.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Динамо М
|11
|10
|0
|0
|0
|0
|1
|50-23
|20
|2
|Йокерит
|12
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|42-32
|20
|3
|СКА
|12
|5
|1
|2
|1
|0
|3
|42-28
|17
|4
|ЦСКА
|12
|4
|4
|0
|0
|0
|4
|27-27
|16
|5
|Динамо Мн
|11
|6
|0
|0
|0
|1
|4
|29-24
|13
|6
|Северсталь
|11
|4
|2
|0
|1
|0
|4
|21-22
|13
|7
|Локомотив
|12
|5
|0
|0
|1
|1
|5
|31-30
|12
|8
|Торпедо
|12
|5
|0
|0
|1
|1
|5
|33-36
|12
|9
|Спартак
|12
|4
|2
|0
|0
|0
|6
|28-30
|12
|10
|Витязь
|12
|3
|0
|1
|1
|3
|4
|37-41
|12
|11
|Динамо Р
|12
|4
|0
|0
|0
|1
|7
|21-36
|9
|12
|Сочи
|13
|2
|1
|0
|2
|0
|8
|21-33
|8
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|11
|9
|1
|0
|0
|0
|1
|47-23
|20
|2
|Салават Юлаев
|11
|9
|1
|0
|0
|0
|1
|40-16
|20
|3
|Трактор
|12
|5
|1
|2
|1
|1
|2
|35-30
|18
|4
|Ак Барс
|12
|4
|1
|2
|0
|2
|3
|26-24
|16
|5
|Автомобилист
|12
|4
|0
|1
|1
|2
|4
|36-36
|13
|6
|Авангард
|10
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|30-26
|12
|7
|Нефтехимик
|11
|5
|0
|0
|0
|1
|5
|27-26
|11
|8
|Барыс
|11
|2
|2
|0
|1
|1
|5
|27-33
|10
|9
|Амур
|12
|2
|1
|0
|0
|1
|8
|21-41
|7
|10
|Сибирь
|11
|2
|0
|0
|0
|3
|6
|16-27
|7
|11
|Куньлунь
|12
|2
|0
|1
|0
|0
|9
|27-45
|6
|12
|Адмирал
|11
|1
|0
|0
|2
|2
|6
|20-44
|6