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КХЛ

Вратарь "Динамо" Еременко стал рекордсменом клуба по количеству побед

41-летний голкипер одержал 251-ю победу в составе московской команды
Александр Еременко Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Еременко
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Вратарь московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Александр Еременко выиграл 251-й матч в составе бело-голубых и установил новый клубный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Владимиру Мышкину, одержавшему в составе московского клуба 250 побед.

В четверг "Динамо" в гостях обыграло китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе "Динамо" и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

Забитыми шайбами у "Динамо" отметились Андрей Педан (12-я минута), Станислав Галиев (17, 45), Эрик О'Делл (21) и Михаил Фисенко (59). В составе "Куньлуня" отличились Ху Ян (3), Тайлер Вонг (8) и Спенсер Фу (25). В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (4:3).

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 игр у бело-голубых 20 очков. Столько же у финского "Йокерита", однако "Динамо" находится выше по дополнительным показателям. "Куньлунь" идет 11-м в таблице Востока, команда набрала 6 очков. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана 1 октября, "Куньлунь" на следующий день примет подольский "Витязь".

Еременко помимо "Динамо" выступал за тверской ТХК, челябинский "Мечел" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 494 матча, 289 побед и 63 "сухие" встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).

Мышкин выступал за "Динамо" с 1980 по 1990 год, он провел в составе команды 389 матчей в чемпионатах страны и однажды завоевал золотую медаль (1990). В составе сборной СССР вратарь стал олимпийским чемпионом 1984 года и шестикратным чемпионом мира. Также он является обладателем Кубка Канады 1981 года.

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Динамо М11100000150-2320
2Йокерит1262200242-3220
3СКА1251210342-2817
4ЦСКА1244000427-2716
5Динамо Мн1160001429-2413
6Северсталь1142010421-2213
7Локомотив1250011531-3012
8Торпедо1250011533-3612
9Спартак1242000628-3012
10Витязь1230113437-4112
11Динамо Р1240001721-369
12Сочи1321020821-338
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург1191000147-2320
2Салават Юлаев1191000140-1620
3Трактор1251211235-3018
4Ак Барс1241202326-2416
5Автомобилист1240112436-3613
6Авангард1041100430-2612
7Нефтехимик1150001527-2611
8Барыс1122011527-3310
9Амур1221001821-417
10Сибирь1120003616-277
11Куньлунь1220100927-456
12Адмирал1110022620-446

 

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КХЛ
КХЛ
Вратарь "Динамо" Еременко отметил, что не думал о рекорде клуба по количеству побед
В четверг "Динамо" обыграло "Куньлунь" в матче Континентальной хоккейной лиги, Еременко одержал 251-ю победу в составе бело-голубых и установил клубный рекорд
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