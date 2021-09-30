Вратарь "Динамо" Еременко стал рекордсменом клуба по количеству побед

В четверг "Динамо" в гостях обыграло китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 5:3. Ворота бело-голубых защищал 41-летний Еременко. Он проводит 17-й сезон в составе "Динамо" и по этому показателю повторил клубный рекорд Александра Мальцева и Валерия Васильева.

Забитыми шайбами у "Динамо" отметились Андрей Педан (12-я минута), Станислав Галиев (17, 45), Эрик О'Делл (21) и Михаил Фисенко (59). В составе "Куньлуня" отличились Ху Ян (3), Тайлер Вонг (8) и Спенсер Фу (25). В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома обыграл нижегородское "Торпедо" (4:3).

"Динамо" занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, после 11 игр у бело-голубых 20 очков. Столько же у финского "Йокерита", однако "Динамо" находится выше по дополнительным показателям. "Куньлунь" идет 11-м в таблице Востока, команда набрала 6 очков. В следующем матче "Динамо" дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана 1 октября, "Куньлунь" на следующий день примет подольский "Витязь".

Еременко помимо "Динамо" выступал за тверской ТХК, челябинский "Мечел" и казанский "Ак Барс". Всего на его счету в КХЛ 494 матча, 289 побед и 63 "сухие" встречи. Он является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2011, 2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009).

Мышкин выступал за "Динамо" с 1980 по 1990 год, он провел в составе команды 389 матчей в чемпионатах страны и однажды завоевал золотую медаль (1990). В составе сборной СССР вратарь стал олимпийским чемпионом 1984 года и шестикратным чемпионом мира. Также он является обладателем Кубка Канады 1981 года.