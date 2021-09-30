Сборные Аргентины и Португалии сыграют в финале чемпионата мира по мини-футболу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сборная Португалии по мини-футболу в серии пенальти обыграла команду Казахстана и вышла в финал чемпионата мира. Турнир проходит в Литве.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В серии пенальти точнее оказались португальцы - 4:3.

В среду первым финалистом турнира стала команда Аргентины, переигравшая бразильцев со счетом 2:1. Ранее в 1/4 финала аргентинцы обыграли сборную России (1:1, по пенальти - 5:4). Финал и матч за бронзовые медали состоятся 3 октября.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая на турнире 2016 года обыграла в финале россиян. Лидером по количеству титулов являются бразильцы, которые выиграли первые три чемпионата мира (1989, 1992, 1996), а также побеждали в 2008 и 2012 годах. Сборная России становилась бронзовым призером турнира в 1996 году.

Чемпионат мира в Литве должен был состояться с 12 сентября по 4 октября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год.