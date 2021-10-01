Инфантино: ФИФА открыта к диалогу по проведению чемпионата мира каждые два года

ТАСС, 1 октября. Международная федерация футбола (ФИФА) открыта к диалогу по вопросу проведения чемпионата мира каждые два года. Об этом заявил президент организации Джанни Инфантино, комментарий которого приводит пресс-служба ФИФА.

Ранее Инфантино заявлял о намерении организации до конца года принять решение о проведении чемпионата мира каждые два года. Функционер отмечал, что такое решение позволит четко определить календарь турниров клубов и сборных. С такой инициативой ранее выступил бывший главный тренер английского "Арсенала", руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер после анализа международного календаря. В настоящее время чемпионат мира проходит раз в четыре года.

"ФИФА проводит одно мероприятие, которое длится один месяц, каждые четыре года, оно помогает развитию футбола в 211 ассоциациях и в других соревнованиях под эгидой ФИФА, - сказал Инфантино. - У ФИФА есть амбиции по развитию футбола во всем мире, но они могут быть реализованы только в том случае, если у нас будут более успешные мероприятия, проводимые на более регулярной основе. Новая ФИФА открыта для такого диалога, поскольку мы стремимся найти наилучшее возможное решение для развития мужского, женского и юношеского футбола как в вопросе международного календаря, так и по реформам финальной части чемпионата мира".

"У нас есть возможность формировать будущую историю футбола, смотреть вперед, извлекать уроки из прошлого и строить будущее, потому что наше видение заключается в том, чтобы сделать футбол поистине глобальным. Но мы будем вносить изменения только в том случае, если это принесет пользу всем. Никто не должен быть в проигрыше, всем должно быть лучше. В противном случае нет причин что-либо менять, если футбольному миру и всем в нем не станет лучше", - добавил Инфантино.

14 сентября УЕФА и 55 европейских ассоциаций попросили ФИФА организовать специальную встречу, чтобы получить возможность озвучить обеспокоенность влиянием таких планов. УЕФА и 55 европейских ассоциаций до сих пор не получили от ФИФА ответа на данный запрос.