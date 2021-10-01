Казань и Чебоксары претендуют на проведение чемпионата России по легкой атлетике 2022 года

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Казань и Чебоксары являются основными кандидатами на проведение в 2022 году летнего чемпионата России по легкой атлетике. Об этом в интервью ТАСС рассказала исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова.

Матыцин считает, что российская легкая атлетика будет восстановлена в ближайшее время

Летний чемпионат России 2022 года должен стать заключительным этапом отбора на чемпионат мира, который пройдет с 15 по 22 июля в американском Юджине, и первенство Европы, местом проведения которого был выбран Мюнхен (15-21 августа).

"Окончательное решение будет принято в ближайшее время. В числе главных претендентов - Казань и Чебоксары, - сказала Привалова. - Будем смотреть, кто предложит лучшие условия".

"Здорово, когда есть выбор. Регионы борются также за молодежные и юниорские чемпионаты. Когда появилась надежда на скорое восстановление самой федерации, то процесс пошел, и интерес к проведению национальных первенств на глазах растет", - добавила собеседница ТАСС.