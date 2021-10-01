Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием с рейса российских борцов

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация со снятием с рейса до Осло российских борцов не совсем понятная, однако утром в пятницу спортсмены вылетят в столицу Норвегии, где пройдет чемпионат мира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее журналист Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале сообщил, что во время пересадки в Амстердаме членов команды задержали и сняли с рейса до Осло.

"Ситуация не совсем понятная, но утром ребята вылетают уже - спортсмены, массажисты, главный тренер, - сказал Мамиашвили. - Они доберутся до Осло ближайшим рейсом".

Чемпионат мира пройдет с 2 по 10 октября.