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Летние олимпийские виды спорта

Мамиашвили прокомментировал ситуацию со снятием с рейса российских борцов

Спортсмены в пятницу вылетят в Осло, где пройдет чемпионат мира
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ситуация со снятием с рейса до Осло российских борцов не совсем понятная, однако утром в пятницу спортсмены вылетят в столицу Норвегии, где пройдет чемпионат мира. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее журналист Исрафил Исрафилов в своем Telegram-канале сообщил, что во время пересадки в Амстердаме членов команды задержали и сняли с рейса до Осло.

"Ситуация не совсем понятная, но утром ребята вылетают уже - спортсмены, массажисты, главный тренер, - сказал Мамиашвили. - Они доберутся до Осло ближайшим рейсом".

Чемпионат мира пройдет с 2 по 10 октября.

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