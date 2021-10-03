Российский боксер Аванесян в четвертый раз защитил титул чемпиона Европы

ТАСС, 3 октября. Россиянин Давид Аванесян защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов в весовой категории до 66,68 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне он выиграл у британца Лайама Тэйлора техническим нокаутом во втором раунде.

Тэйлор поначалу оказывал достойное сопротивление, но в конце первого раунда оказался в нокдауне. Во втором раунде он устроил "перестрелку" с россиянином, но повис на канатах после серии ударов, и судья решил, что британец не в состоянии продолжить поединок.

Аванесян в четвертый раз защитил пояс чемпиона Европы, который завоевал в марте 2019 года благодаря победе над испанцем Кевином Лехаррагой техническим нокаутом в девятом раунде. В сентябре того же года россиянин во второй раз победил Лехаррагу - техническим нокаутом в первом раунде, а затем еще дважды защитил пояс, выиграв у испанца Хосе дель Рио нокаутом в первом раунде и у британца Джоша Келли техническим нокаутом в шестом раунде.

В послужном списке 33-летнего россиянина теперь 28 побед (16 нокаутом), три поражения и одна ничья. Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре 2016 года WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам.

Аванесян с 2009 года выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом и сейчас проживает в британском Ньюарке. Он занимает 6-е место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO), 7-е - Всемирного боксерского совета (WBC), 9-е - WBA и 12-е - Международной боксерской федерации (IBF).

30-летний Тэйлор потерпел второе поражение на профессиональном ринге, также в его активе 23 победы (11 нокаутом), 1 ничья. Британец выступает исключительно на родине.